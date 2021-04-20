Sözcü yazarı: Türkiye'de rekor kıran kokainin yakalanmasında öncü rol üstlenen Mehmet Ali Arslan, neden “müdürlük” makamından alınıp teftişe çekildi?

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, Kocaeli Deniz Gümrüğü'nde Türkiye’de tüm zamanların en yüksek miktarda ve tek seferde ele geçirilen540 kilogram kokainin yakalanmasında öncü rol üstlenen Kocaeli Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Arslan’ın 12 Şubat 2021'de Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanmasını irdeledi.

Yılmaz, “Türkiye'de tüm zamanların rekorunu kıran kokainin yakalanmasında öncü rol üstlenen Arslan, neden “müdürlük” makamından alınıp teftişe çekildi?” diye sordu.

22 Ağustos 2020 tarihli ilk aramayı gerçekleştiren Kocaeli Gümrük Muhafaza KİM (Kaçakcılık ve İstihbarat Müdürlüğü) ekibi kokain paketlerinin yüklendiği 6 konteynere “temiz” tutanağı tuttuğuna dikkati çeken Yılmaz, “Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nden Malatya'ya; Temmuz 2020'de de Kocaeli'ne aynı görevle atanan Ahmet Cıbır'ın görev ihmali soruşturulmuyor bile” diyerek tepki gösterdi.

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