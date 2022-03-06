Sözcü yazarı Turan: Teşhisteki hata, tedaviye imkân vermez; ekonomimiz bu yüzden dikiş tutmuyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi ekonomik anlamda etkilediğini ancak durumun savaştan önce de "kötü" olduğunu vurgulayarak "İktidar ve ortakları ne yazık ki, çok başarısız! Hukuk işlemediği ve yargı güvencesi olmadığı için Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmiyor. Ciddi bir yerli yatırım da yok!" dedi.

Ülkede yatırım olmadığı takdirde arz-talep dengesinin bozulacağını ve enflasyonun dizginlenemeyeceğini ifade eden Turan " iç üretim daralır, dolar artışı yüzünden ithalat da azalacağı için ülkede 'mal kıtlığı' başlar." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomik duruma ilişkin olarak "Salgına, küresel enflasyon fırtınasına gelişmiş ekonomiler dayanamayıp bir bir çökerken Türkiye, başarılı yönetim sayesinde güçleniyor, büyüyor, sabredilirse şahlanmaya az kaldı!" gibi söylemlerde bulunmasına ilişkin olarak Turan "İktidarın tespitleri böyle olup 'Şahlanmaya az kaldı' deyince, ülkede sorunların çözümünü beklemek hayli saflık olur! Teşhisteki hata, tedaviye imkân vermez! Ekonomimiz bu yüzden dikiş tutmuyor!" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın