Sözcü yazarı Turan: Talih kuşları ‘Pırr’ diye uçup gitti!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Demirören Holding’in iştiraki olan ve Varlık Fonu’nun 10 yıl süreyle Millî Piyango’nun işletme hakkını devrettiği Sisal Şans’a devredilmesinin ardından Millî Piyango ve Sayısal Loto’nun büyük oranda güven kaybettiğini yazdı. Turan, “Talih kuşları ‘Pırr’ diye uçup gitti!” görüşünü savundu.

Turan yazısında, “Her yıl halkımızı Milli Piyango heyecanı sarar, insanlar 'Ya bana çıkarsa!' diye hayaller kurardı. Bu yıl böyle bir şey yok. Yanlış kararlar ve ortaya atılan olumsuz iddialar sonucu Milli Piyango da Sayısal Loto da büyük oranda güven kaybetti! Talih kuşları uçup gitti maalesef! Eski yıllarda şans denemek için ben de zaman zaman Milli Piyango bileti alır, Sayısal Loto oynardım… Artık ikisini de bıraktım! Enayi yerine konulmak istemiyorum! Ortada şans diye bir şey bırakmadılar!” ifadesini kullandı.