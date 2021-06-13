Sözcü yazarı Turan: Sedat Peker'in 'itiraf ve ifşaat' videolarıyla ortaya çıkan vahim durum ne olacak, pisliklerin üstü örtülecek mi?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Sedat Peker'in 'itiraf ve ifşaat' videolarıyla ortaya çıkan vahim durum ne olacak? Pisliklerin üstü örtülecek mi?" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Organize Suç Örgütü Lideri' diye tanımlanan Peker'in milletvekillerine 'Çanta çanta' para verdiği iddiaları üzerine, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (GİK) üyesi Cemil Çiçek: 'Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bunu görmezden gelebilir misiniz?' diye sordu. Şimdi top Cumhurbaşkanı'nda… Vahim iddialar görmezden mi gelinecek, yoksa suçlamalar araştırılıp sorumlulardan hesap mı sorulacak? Temiz toplum mu olacağız, yoksa ülkeyi saran kirli yaşama dayanmaya devam mı edeceğiz? Bunu zaman gösterecek!" ifadesini kullandı.