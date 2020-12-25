Sözcü yazarı Turan: Sayısal Loto ‘Bilinmez Loto’ haline geldi, büyük ikramiyeyi kazanma şansı neredeyse sıfır gibi

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Millî Piyango gibi Sayısal Loto'ya da ilginin azaldığını belirterek, "Sayısal Loto 'Bilinmez Loto' haline geldi de ondan… Büyük ikramiyeyi kazanma şansı neredeyse sıfır gibi…" görüşünü savundu.

Turan, "Eskiden 1 ile 49 sayıları arasından 6 rakam seçilir ve 6'yı bulan büyük ikramiyeyi kazanırdı.Şimdi piyangoyu düzenleyenler, kendilerine daha fazla para kalsın diye 'Çılgın Sayısal Loto'yu icat ettiler. Daha doğru bir tabirle, işin içine ettiler! 49 numara, 90'a çıkartıldı ve büyük ikramiyeyi kazanmak “622 milyonda bir” hale getirildi. Yani imkânsız gibi oldu! Haftalar, aylar geçiyor ama bir türlü 6 bilen çıkmıyor! Çünkü 90 rakam arasından 6'yı tutturmak, bilgisayarda yapılan hesaplara göre tam 622 milyonda bir ihtimal… Hani bir tabir vardır… Gerçekleşmesi imkânsız işlere 'Ölme eşeğim ölme!' denir." düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Sayısal Loto da o hale geldi! Vatandaşın umutlarına yazık ettiler!" ifadesini kullandı.