Sözcü yazarı Turan: Saldırıda yediği hain darbeler meslektaşımız Levent Gültekin'in yanında kâr kaldı, adalet bu mudur?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, gazeteci Levent Gültekin’e Halk TV'deki bir televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldıran kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Turan, “Saldırıda yediği hain darbeler meslektaşımız Levent Gültekin'in yanında kâr kaldı! Adalet bu mudur?” dedi.

Yazısının devamında iktidara basın özgürlüğü eleştirisinde bulunan Turan, “Ülkemizde bağımsız habercilik yasak! Bugüne kadar çok sayıda olay meydana geldi. Son bir yılda 44 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. Saldırganlar serbest bırakıldı. İktidarı eleştiren gazeteciler ise tam tersine, ya mahkemeye verildi ya da tutuklanıp içeri tıkıldı! Son bir yıl içinde 128 davada 274 gazeteci yargılandı. Verilen toplam ceza 226 yıl 8 ay 25 gün… 43 gazeteci halen cezaevinde… Bizdeki basın özgürlüğü böyle bir şey işte!” ifadelerini kullandı.

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