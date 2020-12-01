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Sözcü yazarı Turan: Sağlık Bakanı Koca bu ayıba nasıl katlanıyor?

"Anlaşılan devletin kasasında para kalmadığı için yeterli sayıda aşı ithal edilememiş…"

01 Aralık 2020 09:17

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, grip aşısı bulunamadığını belirterek, "Sağlık Bakanı Koca Bey bu ayıbına nasıl katlanıyor?" diye sordu.

Turan yazısında, "Her yıl düzenli olarak grip aşısı yaptıran vatandaşlar, parasını verip bu yıl da aşı olmak istiyorlar ama eczanelerde grip aşısı yok! Eczacılar 'Aşı sağlık ocaklarında var!' diyorlar fakat orada da aşı olamıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı, daha doğrusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Kimin aşı olacağına ben karar veririm' diyor, iyi mi? Şu hale bakın! Basit bir grip aşısı bu… Afganistan'da mıyız? Uganda'da mıyız? Neredeyiz? Oralarda bile grip aşısı var, bizde yok!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Sağlık Bakanı Koca Bey bunun ayıbına nasıl katlanıyor? Anlaşılan devletin kasasında para kalmadığı için yeterli sayıda aşı ithal edilememiş… Yazık! Milletin ödediği vergilere ne oldu?" ifadesini kullandı. 

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