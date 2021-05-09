Sözcü yazarı Turan: Pekcan hakkında yolsuzluk iddialarına göz yumulurken “Türbe avlusunda, elleri arkasında dolaştı” diye İmamoğlu’na inceleme başlattılar!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, türbede 'elleri arkasında' olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na inceleme başlatılmasına tepki gösterdi. Turan, "Görevden alınan bir Bakan Hanım (Ruhsar Pekcan) hakkındaki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıktı ama tüm bu suçlamalara göz yumulurken 'Türbe avlusunda, elleri arkasında dolaştı' diye Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldı!" değerlendirmesini yaptı.

Turan yazısında, "Koskoca İçişleri Bakanı bile, İmamoğlu'nun ellerini arkadan bağlamasına ilişkin olarak “Bu suç mudur?” şeklindeki soruya 'Bana göre öyle… Böyle görüntü olmaz!' diye cevap verdi. Hangi kanunda böyle bir suç maddesi var? Hiçbir yasada olmayan bir eylem, kişiye göre suç kabul edilip keyfi bir biçimde soruşturma açılır mı? Koskoca Türkiye'yi böyle hukuksuz suçlamaların yapıldığı bir ülke haline getirdiler." düşüncesini dile getirdi.