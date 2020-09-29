Sözcü yazarı Turan: Partinin oyları, milletin ortak menfaatinin önüne geçiyor, 'Partili Cumhurbaşkanı' sisteminden vazgeçmek gerek

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde partinin oyları kaygısının milletin ortak menfaatinin önüne geçtiğini belirterek, bu sistemden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Turan, "Tüm milletin birlik olmasını sağlamak en başta Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Bu konuda yenim etmiştir, ant içmiştir. Fakat o hâlâ CHP ve İYİ Parti'den oluşan 'Millet İttifakı'nın kötülüğünden, hainliğinden bahsediyor, 'Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli' diyor. Bunları tabii ki seçim kaygısı sebebiyle söylüyor ama Cumhurbaşkanı'nın asli görevi milletin tümünü düşünmek, ülkenin birliğini sağlamaktır." düşüncesini dile getirdi.

Turan, "İşte bu noktada 'Partili Cumhurbaşkanı' olmanın sakıncaları ön plana çıkıyor. Partinin oyları, milletin ortak menfaatinin önüne geçiyor! Zararın neresinden dönülse kârdır. Bu nedenle en yakın zamanda 'Partili Cumhurbaşkanı' sisteminden vazgeçmek gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'ye, tüm ülkeyi kucaklayacak 'Partisiz Cumhurbaşkanı' gerekiyor. Birlik sağlanmayan ülkede dirlik olmaz!" ifadesini kullandı.

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