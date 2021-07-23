Sözcü yazarı Turan: Ömer Hayyam zamanında bile, günümüz Türkiye'sinden daha fazla özgürlük varmış demek ki…

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, besteci ve piyanist Fazıl Say’ın 2013 yılında Twitter üzerinden paylaştığı Ömer Hayyam rubaisinde "dini değerleri alenen aşağıladığı" iddiasıyla açılan davada suçlu bulunmasını hatırlatarak, “Ömer Hayyam zamanında bile, günümüz Türkiye'sinden daha fazla özgürlük varmış demek ki…” düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Twitter”da davaya konu olan dörtlük, 1048-1131 yılları arasında yaşayan Ömer Hayyam'a aitti. Bu arada dörtlüğün başka bir şaire ait olduğunu iddia edenler de var ama kim yazmış olursa olsun, davranış önemli. Hayyam döneminde İran, Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları içindeydi. Türk Selçuklu hükümdarları, İranlı Şair Hayyam'ın rubai tarzında yazdığı eleştirilere hoşgörü ile bakmışlardı…O dönemde serbestçe yazılan ve söylenen dizelerin 21'inci Yüzyıl Türkiye'sinde suç sayılması, ülkemizin düşünce özgürlüğü alanında geldiği hüzün verici noktayı gösteriyor. Tüm dünya gazete ve televizyonlarına paralı ilânlar verilerek Türkiye kötülenmek istense ülkemize bu kadar zarar verilemezdi." görüşünü savundu.

Turan şu ifadeleri kullandı:

"İnsan haklarını çiğnediğimiz gerekçesiyle hakkımızda verilen binlerce mahkûmiyet kararı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki acı durumumuz da malûm!

Açılan her dava bunların üzerine tuz-biber ekiyor!

Batı ülkeleri, Türkiye'deki sanatçı ve gazeteci mahkûmiyetlerini konuşuyor ve ülkemizin siyasî yapısını eleştirerek düşünce ve fikir özgürlüğü nedeniyle verilen mahkûmiyetleri çağ dışı buluyor!"