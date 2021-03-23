Sözcü yazarı Turan: Merkez Bankası'nda 20 ayda 4 başkan, tek kişilik kararnamelerle kâğıt mendil gibi buruşturulup atıldı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Merkez Bankası'nda 20 ayda 4 başkan, tek kişilik kararnamelerle kâğıt mendil gibi buruşturulup atıldı!" yorumunu yaptı.

Turan yazısında, "Çok sıkıntılı bir döneme girdik. Yanlış üzerine yanlış yapılıyor! Her şeye tek kişi karar veriyor ve 'Tek kişinin imzaladığı kararnameler' ekonomiyi çıkmaza sürüklüyor! Merkez Bankası, ülke ekonomisinin kalbidir. Memlekette tüm yetkiler tek elde toplandıktan sonra 20 ayda 4 başkan, tek kişilik kararnamelerle kâğıt mendil gibi buruşturulup atıldı! Her Başkan'ın kapı dışarı edilmesiyle birlikte, ekonomimizin kalbi de hançer yemiş gibi kanadı, piyasalar dalgalandı, dolar tavana fırladı!" ifadesini kullandı.