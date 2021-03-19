T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı Turan: Meral Akşener şu günlerde Cumhur İttifakı'nın hedefinde, ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar

"Meral Hanım'da korkacak göz yok!"

Erdoğan- Bahçeli - Akşener (soldan sağa)

19 Mart 2021 08:18

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'nın hedefinde olduğunu belirterek, "Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Meral Akşener iyi ve etkili muhalefet yapıyor. Bundan rahatsız olanlar sosyal medyada, Akşener'e yönelik hakaret ve iftiralara devam ediyorlar. Bu troller, sosyal medyada 'Fosforlu Cevriye' diye tag (etiket) açıp Meral Akşener'i haysiyetsizce saldırılarla yıldırmak, korkutmak, istiyorlar. Meral Hanım'da korkacak göz yok!" görüşünü savundu. 

Turan, "Meral Akşener şu günlerde Cumhur İttifakı'nın hedefinde… Zehir zemberek sözlerle ona saldırıyor, haksızlık yapıyorlar! Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar Meral Hanım'ı… Daha çok kısa bir süre önce ona tatlı mesajlar yollamışlar: 'Eve dön, bu hasret bitsin, sen de yerli ve millisin' diye iltifatlar yağdırarak onu kafaya almaya çalışmışlardı. Fakat… Meral Hanım, böyle numaraları yutacak cinsten bir siyasetçi değil… Onlar daha leb demeden, leblebiyi anlayacak kadar deneyimlidir. Dimdik duran Akşener: 'Ölüm olsa da sonunda, mücadele etmezsem namerdim' diyerek iktidar ortaklarına son sözünü söyledi. Ülkede uzun süredir siyasi gündemi Meral Akşener belirliyor." ifadesini kullandı. 

Sözcü yazarıRahmi TuranMeral Akşenergündem belirliyorCumhur İttifakıhedefbir kaşık sumuhaledet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24