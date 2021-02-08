Sözcü yazarı Turan: Melih Bulu millî sorun oldu!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bin bir dert arasında bocalarken ehliyeti tartışılan Ak Partili bir hocayı Boğaziçi Üniversitesi'nin başına 'Rektör' olarak oturtmaya çalışılıp başımıza yeni dertler açtılar. Bunu neden yaptılar, anlamak zor! Prof. Melih Bulu neredeyse 'millî sorun' haline geldi. Ne Melih'miş yani?" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Bir Melih Gökçek vardı, o gitti, bu defa başka problemli bir Melih geldi!Devlet sahip olduğu enerjiyi aç ve açıkta kalan insanlarına harcamalı, böyle istenmeyen adamlara değil! Benden Melih Bulu'ya tavsiye: “Ülkeni seviyorsan hemen istifa etmelisin!” ifadesini kullandı.