Sözcü yazarı Turan: Lütfü Türkkan olayı bir bahane, amaçları İyi Parti'yi ve Meral Akşener'i yıpratmak!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür etmesine ilişkin olarak, "Lütfü Türkkan olayı bir bahane, amaçları İyi Parti'yi ve Meral Akşener'i yıpratmak!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Lütfü Türkkan'ı savunmak mümkün değil tabii ki… Tuzağa düşmüş, fahiş bir hata yapmıştır. Tahriklere uymamalı, soğukkanlılığını korumalıydı. Bunu yapamadı ve öfkesinin kurbanı oldu. Hatasını kendisi de anladığı için özür diledi, “Grup Başkanvekilliği” görevinden istifa etti. Daha ne yapsın? Fakat AKP'liler bununla da tatmin olmadı. Türkkan'ın milletvekilliğinden istifa ederek yargılanmasını istiyorlar!Aslında Lütfü Türkkan olayı bir bahanedir…Amaçları İyi Parti'yi ve Genel Başkan Meral Akşener'i yıpratmak!Ortalığı velveleye verip ülkeyi saran ağır sorunları kamufle etmeye çalışıyorlar. Yani, 'Lütfü bahane, saldırılar şahane!” değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

TIKLAYIN - Lütfü Türkkan, Akşener'in talebiyle İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

TIKLAYIN - İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi