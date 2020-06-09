Sözcü yazarı Turan: Kılıçdaroğlu'nun çok iyi korunması iktidarı rahatsız mı etti?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan'ın kadrosuzluk nedeniyle emekli edilmesini bugünkü köşesinde değerlendirdi. Turan, "Kılıçdaroğlu'nun çok iyi korunması iktidarı rahatsız mı etti?" diye sordu.

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Turan, "Alınan karar İçişleri Bakanı'na hiç yakışmadı! Hangi karar mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürü Koray Aslan'ın zorunlu olarak emekliye sevk edilmesi kararı… 10 yıla yakın bir süredir CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu koruyan ve onu çeşitli badirelerden kurtaran Koray Aslan aslında emekli olacak yaşta değildi. Başarılı, cesur, sadık bir polis müdürüydü.Kılıçdaroğlu'nu Artvin'de PKK'nın, Ankara Çubuk'ta iktidar yanlısı gözü dönmüş bir grubun ölümcül saldırısından kurtarmıştı. Ödül verilmesi gereken polis müdürünün 'kadrosuzluk' bahanesiyle sürpriz bir şekilde emekli edilmesi şaşkınlık yarattı." düşüncesini dile getirdi.

Turan, "İnsanın aklına kötü şeyler geliyor doğrusu. Kılıçdaroğlu'nun çok iyi korunması iktidarı rahatsız mı etti? İçişleri Bakanlığı, Koray Aslan'ı “Sen Kılıçdaroğlu'nu neden cansiperane korursun?” diye cezalandırmak mı istedi? Ana muhalefet liderinin iyi korunması iktidarı neden rahatsız ediyor? Muhalefet liderlerini fedakârca koruyan polis müdürlerine teşkilatta yer yok mu? Ödül verilecek bir polisin kadrosuzluk bahanesiyle emekli edilmesi doğrusu hiç iyi olmadı. Kılıçdaroğlu 'Bu bana karşı yapılan kasıtlı bir harekettir, çok üzücü bir durumdur' demekte haklıdır." görüşünü savundu.

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