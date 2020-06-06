Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu’nun koruma müdürleri emekli edildi

T24 ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan’ı emekliliğe sevk etti. Aslan’ın kadrosuzluk nedeniyle emekli edildiği öğrenildi.

Emniyet teşkilatında amir sınıfında görev yapan personelin 2020 yılı terfi ve emekliliklerini görüşen EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları geçen hafta sonu tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında toplanan kurul, 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 153 ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 166 olmak üzere toplam 319 kişinin emeklilik durumunu değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün onayladığı emeklilik listesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı dönemindeki koruma müdürü Sabri Yıldız da yer aldı.

2.Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapan Aslan ve Yıldız’ın “kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri” öğrenildi.

Müfettişler emekli edildi

Bu arada 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında 46 emniyet müdürü emekli edildi. Emekli edilenler arasında 30’dan fazla Polis Başmüfettişinin bulunduğu öğrenildi. Emekli edilen Polis Başmüfettişlerinden bazılarının 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinden sonra FETÖ’ye yönelik idari soruşturmaları yürütmeleri dikkati çekti.

Kurul, çalışmaları kapsamında 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ise 42 emniyet müdürünün kadrosuzluktan emekli edilmesine karar verdi.

Çubuk’ta Kılıçdaroğlu’nu kurtardı

Emekli edilen koruma müdürü Koray Aslan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Ankara Çubuk’daki linç girişiminden kurtaran isimdi.

Kılıçdaroğlu şehit olan piyade er Yener Kırıkcı’nın, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Bir grubun linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu, bir eve sığınarak uzun süre mahsur kalmıştı.

Saldırıyla ilgili dava sürüyor.