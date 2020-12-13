Sözcü yazarı Turan: Kılıçdaroğlu gaza gelmedi, iktidarın hevesi kursağında kaldı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına ilişkin olarak, “Kılıçdaroğlu gaza gelmedi, iktidarın hevesi kursağında kaldı!” yorumunu yaptı.

Turan, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmaz! Çünkü onun ’tek adam’ olmak gibi bir derdi yok. O, ülkeye gerçek demokrasiyi yerleştirecek ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’in gelmesini savunuyor, bu konuda ilkeli ve kararlı davranıyor. Mevcut sistemde demokrasi yok, güçler ayrılığı prensibi yok, her şey tek adama bağlı… Dünyada, başka hiçbir ülkede uygulanmayan ‘Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ ülkeyi bugün yaşadığımız ağır ekonomik ve siyasi sorunların içine sürükledi!” düşüncesini dile getirdi.

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