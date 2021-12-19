Sözcü yazarı Turan: İktidar sorunlarla başa çıkamayınca 'Yoksulluğa katlanın' diye Kuran-ı Kerim'den ayetler okumaya başladı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Batarsak hep birlikte batacağız" sözlerine ilişkin olarak "İktidar ekonomideki sorunları çözmeye çalışmak yerine hepimizin geleceği ile kumar oynuyor!" dedi.

"İktidar sorunlarla başa çıkamayınca, 'Yoksulluğa katlanın.' diye Kuran-ı Kerim'den ayetler okumaya başladı" diyen Turan yazısında şunları söyledi:

"Ülkedeki yolsuzlukların üzerine giden yok. Halkın rızkını çalanların peşine düşüp hesap soran yok. Sadece her zamanki gibi iddialı açıklamalar var:

'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Faizleri düşürüp enflasyonu yok edeceğiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.' diyorlar.

Ah, ah! Keşke hiç bilmeselerdi! O zaman durumumuz inanın ki, bundan daha iyi olurdu!"