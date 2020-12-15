Sözcü yazarı Turan: İktidar, sanırım pabucun pahalı olduğunu anladı, birilerinin kulağını büktü hemen

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin vatandaşın faturasına eklenmesi yönündeki karardan vazgeçilmesine ilişkin olarak, "İktidar, sanırım pabucun pahalı olduğunu anladı, birilerinin kulağını büktü hemen" görüşünü savundu.

Turan, "Dün 'Elektrik, sonunda bu iktidarı çarpacak!' diye bir yorum yazmıştım.Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kısa bir süre önce acayip bir tebliğ yayınlamıştı. Bu tebliğle, elektrik dağıtımını yapan 18 özel şirkete, temsil, ağırlama ve reklam harcamaları gibi özel masraflarını vatandaşın faturalarına yükleme imkanı verilmişti. 'Elektrik faturaları zaten kabarıktı, şimdi daha da can yakacak. İnsaf bunun neresinde?' demiş ve eklemiştim: 'Acı çeken vatandaşın sandıkta hesap soracağını düşünüyorum!' İyi ki böyle demişim… İktidar, sanırım pabucun pahalı olduğunu anladı, birilerinin kulağını büktü hemen…" düşüncesini dile getirid.

Turan, "Çünkü Türkiye'de hiç görülmeyen bir şey oldu, EPDK Yönetim Kurulu acele bir toplantı düzenleyerek, halka yeni kazıklar getiren tebliğ maddelerini değiştirdi ve bu vatandaş adına olumlu bir sonuç oldu. Alınan yeni karara göre, elektrik dağıtım şirketlerinin patronları, CEO'ları, genel müdürleri, bölüm şefleri, vatandaşın kesesinden yiyip içemeyecek, eşe dosta davetler veremeyecek, temsil adı altında hediyeler dağıtamayacak!" ifadesini kullandı.

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