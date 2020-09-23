Sözcü yazarı Turan: Hastalıklarla mücadelede işimiz Allah'a kaldı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın grip aşısı çağrısını hatırlatarak, "Piyasada grip aşısı yok! Bundan haberin var mı Koca Bey? Devletin Sağlık Bakanlığı ne iş yapar Allah aşkına? Aşı bulun da yaptıralım! Anlaşılan, hastalıklarla mücadelede işimiz Allah'a kaldı!" görüşünü savundu.

Turan, "Sonbaharla birlikte grip mevsimi de geldi…Koronavirüs'le boğuştuğumuz şu günlerde, bir de grip virüsü ile mücadele edersek halimiz harap olur! Gribin belirtileri de koronaya benziyor. Grip olanlar, korona olduklarını sanarak panik halinde hastanelere koşabilir, sağlık sistemi iyice karışır! Doktorlar, özellikle ileri yaştaki yurttaşlara 'Mutlaka grip aşısı yaptırın” diyorlar." ifadesini kullandı.

Turan yazısında şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da grip mevsiminin gelmesi nedeniyle vatandaşları uyardı, “Dikkatli olalım, aynı anda iki virüsle birden savaşmak zorunda kalmayalım. Gribe yol açan ‘İnfluenza virüsü” de koronavirüsle aynı şekilde bulaşır!” dedi. Bu söylenenler doğrudur, fakat… Piyasada grip aşısı yok! Bundan haberin var mı Koca Bey? Vatandaşlar sabah-akşam eczanelere koşuyor, kendi paralarıyla grip aşısı yaptırmak istiyor, fakat koca ülkede aşı bulunamıyor! Devletin Sağlık Bakanlığı ne iş yapar Allah aşkına? Bir de “Aman aşı yaptırın!” diyorlar. Aşı bulun da yaptıralım!Anlaşılan, hastalıklarla mücadelede işimiz Allah'a kaldı!

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