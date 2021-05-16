Sözcü yazarı Turan: Hakkımızı nasıl helal edelim?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘helallik’ istemesine ilişkin olarak, “Gerçek şu ki, ezilen, sıkıntıya düşen sadece esnaf değildir. Tüm Türkiye, tüm insanlarımız, tüm millet sıkıntıdadır! Mutlu bir azınlık hariç, her kesimden vatandaş çaresizliğin kıskacında, ağlamaklı! Bu salgında Türkiye vatandaşlarına ne kadar yardım etti? Hakkımızı nasıl helal edelim? “ diye sordu.

Turan yazısında, “Evet, Türkiye büyük bir ülkedir, güçlü ülkedir. Güvenlik kuvvetleri de güçlüdür. Buna şüphe yok. Ancak, gücünü kendi vatandaşına mı gösteriyor? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün o acayip genelgesi nedir öyle? Ayrıca… Güçlü ülkemizin güçsüz Sağlık Bakanlığı'nın millete yeterli aşı bulamaması da üzücü bir olaydır. Salgın sırasında sayısı milyonları aşan esnaf ve yurttaşın perişan olduğu, kepenklerin kapandığı, ocakların söndüğü, yoksul sayısının 17 milyondan 22 milyona yükseldiği bir dönemdeyiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun makyajlanmış, maskelenmiş enflasyonu bile yüzde 17… Vatandaşın çarşı-Pazar enflasyonu ise bunun en az iki katı, yüzde 35, yüzde 40… Böyle bir durumda helâlleşmek içinizden gelir mi? “Hakkımızı helâl ediyoruz” diyebilir misiniz? Karar sizindir!” değerlendirmesini yaptı.