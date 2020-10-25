Sözcü yazarı Turan: Grip aşısı olayı bir rezalet haline geldi, Afganistan'dan ne farkımız kaldı ki?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Grip aşısı olayı bir rezalet haline geldi! Afganistan'dan ne farkımız kaldı ki?" görüşünü savundu.

Turan, "Hiçbir uygar ülkede aşı krizi yok! İsteyen hemen gidip aşı olabiliyor… İngiltere'de mahallelerdeki sağlık merkezleri, telefon mesajları ya da mektuplar göndererek insanları aşı olmaya davet ediyor. Hem de bedava… Bizde ise, 72 lira 65 kuruş olan fiyatını ödeseniz bile grip aşısı olamıyorsunuz. Çünkü yeteri kadar aşı yok!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Grip mevsimi olan sonbahar tehlikeleriyle beraber geldi.Koronavirüs'le birlikte gribe yakalanacak olursak, ölüm ihtimali çok yükseliyor. Sağlık Bakanı dahil, tüm doktorlar, vatandaşlara aşı olmayı tavsiye ediyor ama hikâye! Aşı yok ki, nasıl olalım? Trajikomik bir olay… Yani hem acıklı, hem güldürücü!" ifadesini kullandı.

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