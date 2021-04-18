Sözcü yazarı Turan: Fukara halka davul-zurna çalıp patates ve soğan dağıtır hale geldik!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Fukara halka patates ve soğan dağıtır hale geldik! Hem de, sanki altın dağıtıyormuş gibi, davul-zurna çalıp bayram yaparak!" değerlendirmesini yaptı.

Turan yazısında, "Anayasa değiştirilerek 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerken ne vaat etmişlerdi? Türk ekonomisi kanatlanıp uçuşa geçecek, dünya bizi daha çok kıskanacaktı! Buna saf saf inananlar da vardı! Peki üç yıl sonra geldiğimiz nokta ne? Fukara halka patates ve soğan dağıtır hale geldik! Hem de, sanki altın dağıtıyormuş gibi, davul-zurna çalıp bayram yaparak! Ülkede her şey vaat edilenlerin tersine oldu! Dolar kanatlanıp uçtu, fiyatlar uçtu, enflasyon uçtu, işsizlik uçtu…- Sıra yoksulluğun uçuşuna gelince soğan-patates dağıtmaya başladılar! Devletin valileri, soğan-patates alan yoksul ahaliyle boy boy zafer fotoğrafları (!) çektirdiler. Ortaya çıkan manzara hiç de hoş değil!" ifadesini kullandı.