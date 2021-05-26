Sözcü yazarı Turan: Fanatik AKP'liler hariç hiç kimse Bakan Soylu'nun cevaplarından tatmin olmadı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HaberTürk TV canlı yayınındaki cevaplarından fanatik AKP'liler hariç kimsenin tatmin olmadığını yazdı.

Turan yazısında, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör ve teröristlerle mücadelede başarılı olmuştur. Bu kesin… Ancak, ülkeyi mafyavari suç örgütlerinden arındıramamıştır! Bakan, şimdi mafyanın hedefindedir! Hakkındaki iddialar hiç de hoş değil! Bu suçlamalar karşısında aklanıp temizlenilecek yer TV programları değil, yargıdır. Sedat Peker'in iddialarının doğruluğu veya yanlışlığı, ya Meclis Araştırması, ya da yargı soruşturması ile ortaya çıkar. Süleyman Soylu'yu önceki gece Habertürk'te 'Açık ve Net' adlı programda izledim. Soylu, karşısındaki gazetecilere 'İstediğinizi sorun, her şeye cevap vereceğim' dedi. Fakat… Sorulan sorulara net cevap vermemek için lâfı dolandırdı durdu, dinleyenleri bıktırdı! Heyecanlı olması beklenen açık oturum, bilinenlerin ve klişe lâfların tekrarlandığı sıkıcı bir program oldu. Fanatik AKP'liler hariç hiç kimse Bakan'ın cevaplarından tatmin olmadı!" ifadesini kullandı.