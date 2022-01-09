Sözcü yazarı Turan: Ey Maliye Bakanı! Sen ortodoks-heteredoks gibi boş lâfları bırak, rakamlara bak!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yılbaşından sonra gelen yüksek zamlara atıfta bulunarak "Ulus olarak her geçen yıl biraz daha fakirleşiyoruz!" dedi. Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Ortodoks politikaları bir kenara bırakıyoruz, artık heteredoks politikalar" sözlerine ilişkin olarak "halkın anlamadığı acayip lâfları da, yağan zamlar karşısında hiç bir anlam ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.

"Ey Maliye Bakanı! Sen Ortodoks-Heteredoks gibi boş lâfları bırak, rakamlara bak!" diyen Turan şunları kaydetti:

"Önümüze konulan rakamlar, ne hazindir ki, “gözü kör olasıca acı bir yoksulluğu” işaret ediyor!

İktidar artık bir karar vermeli:

Türkiye'de yaşanan tüm bu olayları “Dış güçler mi, yoksa Allah mı?” yaptırıyor?

Çünkü, iktidarın bir bölümü sürekli olarak “Dış güçler sakızını çiğnerken”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun:

“Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki, yaptıran Allah'tır… Yaptıran Allah'tır! Yaptıran Allah'tır!” diye tekrar tekrar söylemesi ciddi bir çelişki yaratıyor.

İktidar, ekonominin iman işi değil, bilim işi olduğunu kavrayamazsa, ülkenin düzlüğe çıkması asla mümkün olmaz!"

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