Sözcü yazarı Turan: Ekonomi büyüyor ama vatandaş fakirleşiyor, matematik dehası olsak bile çözemeyiz bu problemi!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yüzde 6.7’lik büyüme rakamına ilişkin olarak, “Ekonomi büyüyor ama vatandaş fakirleşiyor, matematik dehası olsak bile çözemeyiz bu problemi!” yorumunu yaptı.

Turan, “Ekonomimiz dolar bazında 24.6 milyar dolar küçüldü! Kişi başına milli gelir 304 dolar daha azaldı. Yani 304 dolar daha fakirleştik! Fakat TÜİK ‘Zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.7 büyüdük!’ diyor. Ne demek ‘zincirlenmiş hacim endeksi!’ Anlayan varsa beri gelsin! Zincirlenmemiş hacim endeksi olsa büyümeyecek miydik?” düşüncesini dile getirdi.

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