Sözcü yazarı Turan: Düşman filan yok, kendi kendimizi dövüyoruz; bir inat uğruna paramız batırılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ekonomistlere yönelik "mandacı" ifadesini kullanmasını ve "Ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyoruz" söylemlerini değerlendirdi. Turan "Kim bu mandacılar, kim bu düşmanlar?" diye sorarak "aslında düşman filan yok" dedi .

Yaşanan durumu "Kötü ekonomik yönetimin acıklı sonucu" olarak nitelendiren Turan yazısında şunları söyledi:

"Kendi kendimizi dövüyoruz!

Bir inat uğruna paramız batırıyor!

Türk halkı ülkeyi yönetenlere güvenmediği için eline geçen parayı dolara ya da altına yatırıyor.

Ekonomik çöküşü Merkez Bankası'nın çaresizce izlemesi ayrıca üzüntü konusu!

Bu krizi önlemenin tek yolu, 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' fantezisini bırakıp aklın ve bilimin yolunu izlemektir"