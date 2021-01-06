Sözcü yazarı Turan: Dünyada aşı konusunda en geri kalan ülkelerden biriyiz, Sağlık Bakanı Koca bununla iftihar ediyor mu acaba?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye'deki aşılama sürecinin belirsiz olduğunun altını çizerek, "Dünyada aşı konusunda en geri kalan ülkelerden biriyiz, Sağlık Bakanı Koca bununla iftihar ediyor mu acaba?" diye sordu.

Turan, "Çin'den ilk etapta gelen 3 milyon doz aşı dişimizin kovuğuna yetmez…Biz bu ülkede 3 değil, 83 milyon vatandaşız… Aşıların gerisi ne zaman gelecek? Ne siz sorun, ne biz söyleyelim? Çünkü belli değil!Dünyada aşı konusunda en geri kalan ülkelerden biriyiz. Sağlık Bakanı Koca bununla iftihar ediyor mu acaba? Getirilen inaktif Çin aşıları (etkinliğini kaybetmiş virüslerden yapılan aşılar) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'nda testten geçirilmeye başlandı. Her şey yolunda giderse 14'üncü günün sonunda aşıya onay verilecek." ifadesini kullandı.

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