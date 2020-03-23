Sözcü yazarı Turan: Din takıntısıyla 21 bin kişiye umreye gitme izni verilmesi çok büyük hataydı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) dışarıdan geldiğini ve iktidarın bu konuda hatasının olduğunu yazdı.

Turan, "18 yıldır hep aynı türküyü söyleyen 'Yanılmışız, bizi kandırdılar' diyerek her başarısızlığı 'Yabancı güçlere' bağlayan AKP iktidarı galiba ilk defa haklı! Koronavirüs belası bize dışardan geldi. Bu kesin! Ancak, bu konuda iktidarın önemli bir yanlışı var! Din takıntısıyla 21 bin kişiye umreye gitme izni verilmesi çok büyük hataydı!" düşüncesini dile getirdi.

Turani "Koronavirüs'ün yabancı ülkelerde hızla yayıldığı ve Suudi Arabistan'da da bu virüs nedeniyle ölümlerin olduğu biliniyordu. Umrecilerin dönüşünde de 16 bin vatandaş serbestçe yurda dağıldılar. Her biri kendi memleketine gitti, hasta olanlar virüsü de beraberinde götürdü. Karantina tedbiri geç düşünüldü ve son gelen kafileler (yaklaşık 5 bin kişi) kontrole alındı ama iş işten geçmişti! Şimdi, ölümcül virüsün umreciler vasıtasıyla Türkiye'ye girdiği ve üzücü vakaların bu nedenle çoğaldığı belirtiliyor." ifadesini kullandı.

Turan yazısında şunları kaydetti:

Sağlık Bakanlığı, umreye gidip dönen kaç kişinin öldüğünü ve bunların hangi şehirlerde olduğunu açıklayabilir mi? Çünkü insanların kendilerini koruması için bunun bilinmesinde fayda var. Fakat sanırım bu konuda bir açıklama yapılmaz!

Çünkü zülfiyare dokunur! Hatanın büyüğü umre gezisine izin veren yönetimindir.

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