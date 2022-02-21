Sözcü yazarı Turan: Devlet eğer vatandaşını düşünüyorsa elektrik dağıtım şirketlerine el koymalıdır!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, elektriğe gelen yüksek zamlar sonrası tartışmaya açılan özelleştirmelere ilişkin olarak "Devlet eğer vatandaşını düşünüyorsa, halkı yoldurmak istemiyorsa, elektrik dağıtım şirketlerine el koymalıdır!" dedi.

Turan, "Elektrik devletleştirilsin!" çağrısında bulunarak yazısında şunları kaydetti:

"Aydınlatacağı yerde milletin hayatını karartan 'elektrik müteahhitleri' devlet içinde devlet haline gelmiş durumdalar…

Onlar kâr etsin diye milletin canı çıkartılıyor!

Ülkede enerji dağıtım görevi eskiden olduğu gibi devlet kurumlarına verilmeli, 'illâllah' dedirten soyguna dur denilmelidir!

Başka çare görünmüyor! Aksi halde utanç verici tablo daha da ağırlaşarak devam edecek!"

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