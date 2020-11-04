Sözcü yazarı Turan: Deprem vergisiyle toplanan paralarla yapılan duble yollar depremde ölenleri geri getirmiyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 1999 yılından beri toplanan deprem vergilerine ilişkin olarak, "Deprem vergisiyle toplanan paralarla yapılan duble yollar depremde ölenleri geri getirmiyor!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "21 yıldır vatandaştan deprem parası toplanıyor. Aldığımız her malın üzerinde ÖTV var… Özel Tüketin Vergisi adı altındaki bu vergi, 1999 yılında 20 bin kişinin can verdiği Gölcük-Düzce depremden sonra çıkarılmıştı.Geçici olarak yürürlüğe konulan verginin amacı, depremde zarar görenlere yeni konutlar yapmak, mevcut binaları sağlamlaştırmak, depremzedelere kira, gıda ve barınma yardımında bulunmaktı. Fakat… Geçici denilen bu vergi ile toplanan paralar bir süre sonra iktidara tatlı geldi. 2003 yılında kapsamı genişletilerek çıkartılan 5035 sayılı kanunla Özel Tüketim Vergisi kalıcı hale getirildi.1999 yılından 2019 yılının Ağustos ayına kadar, 20 yılda elde edilen toplam gelir 66 milyar 379 milyon lira oldu. Peki, nerede bu paralar?" diye sordu.

Turan, "İktidar, 'Toplanan deprem paraları nereye harcandı?' diye soran muhalefete gayet soğuk bir biçimde: 'Harcanması gereke yerlere harcadık… Ayrıca duble yollar yaptık… Bedava mı yapılıyor bu yollar?' diye cevap verdi.İnsaf edin birader! Millet size deprem paralarını “Duble yol yapın” diye mi verdi? Deprem vergisiyle toplanan paralarla yapılan duble yollar depremde ölenleri geri getirmiyor!" ifadesini kullandı.

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