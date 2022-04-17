Sözcü yazarı Turan'dan veri yayımlama yasağı çalışmalarına tepki: Afrika ülkelerinde bile yoktur!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) izin alınmadan veri yayımlamanın yasaklanmasına ilişkin yürütülen çalışmaya yönelik "Tasarıya göre TÜİK ne açıklarsa inanmak zorundasınız! Gerçekleri ortaya sererseniz 1 yıldan 3 yıla kadar hapis var!" diye yazdı.

Turan, "Böyle antidemokratik bir yasa Zambiya, Uganda, Etiyopya, Tanzanya, Kenya, Zimbabve, Nambiya gibi geri kalmış Afrika ülkelerinde bile yoktur!" diyerek şöyle devam etti:

"AKP'nin acayip tasarısı yasalaşırsa, ülkemizin gerçekleri karanlıkta kalacak! Daha doğrusu AKP öyle zannedecek!

Sürekli zamlarla korkunçlaşan fiyatların altında ezilen halkın çektiği ıstırabı saklamak mümkün değildir! İnsanlarımız fiyat artışlarını bizzat görüyor, bunun acısını, sıkıntısını yaşıyor!"

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