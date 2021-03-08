Sözcü yazarı Turan'dan Fahrettin Koca'ya: Bakan bey “yakan bey” olma

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 65 yaş ve üstüne kısıtlamaların sürmesini eleştirerek, "Bakan bey 'yakan bey' olma" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Bugüne kadar, 65 yaş üstü vatandaşların aşıları büyük oranda tamamlandı. Aşı niçin yapıldı? Korunmak için… Peki, aşı yapıldığı halde neden 65 yaş üstüne yasaklar acımasızca devam ediyor? Ya, beyler, beyefendiler! Sağlık Bakanı Koca Bey ve Bilim Kurulu üyeleri… Siz 65 yaş üstü yurttaşların boğazını sıkmaya devam ettikçe, turizmi de boğazlamış olacaksınız! Bugün en çok seyahat eden grupların arasında 65 yaş üstü yurttaşlar da vardır… Evlatlarını, torunlarını alıp turizm bölgelerine giden 'varlıklı dedelerin' sayıları az değildir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sesleniyorum: 'Bakan bey, yakan bey olma! Beddua değil hayır dua al!” ifadesini kullandı.

Turan şunları kaydetti:

"65 yaş üstü bir yıldır çok eziyet çekti, bir çoğu koronadan kurtuldu ama, kalpten, böbrekten, karaciğerden gitti… Randevu alan 65 yaş üstü vatandaşların hepsine aşı yapıldı. Aşı oldukları halde bu ilkel yasaklar devam edecek mi? Dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan ve işkenceye benzeyen bu haksız-hukuksuz ilkel yasakları bitirin artık!"