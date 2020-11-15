Sözcü yazarı Turan’dan 65 yaş ve üzerine getirilen kısıtlamalara tepki: Haddini bilmez Koronavirüs’e iyi ders verdiler doğrusu!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterdi.

Turan, "Virüsten kurtulmanın yolunu böyle buldular! 65 yaş üstü ancak saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilecek! Diğer saatler yasak! Bizde salgın böyle önlenir arkadaş!Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere, bu kararı alan herkesi kutluyoruz. Haddini bilmez Koronavirüs'e iyi ders verdiler doğrusu!" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Sağlık Bakanımız Koca Bey, dünyada 65 yaş üstüne getirilen yasaklarla 'Salgını önleyeceğini sanan' ilk ve tek Sağlık Bakanı! 65 yaş üstüne yasaklar getirince korona mahvoluyor demek ki! Helâl olsun! Bize de bu yakışır! Hasta sayısı da, ölümler de hızla artıyor! Sağlık Bakanı lagalugayı bırakmalı, sorumluluğunun bilinci ile gerçekçi önlemler almalı! 65 yaş üstünü yasaklama ezberi ve kolaycılığı ile işler düzelmiyor!" düşüncesini dile getirdi.