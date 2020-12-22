Sözcü yazarı Turan: Çıkarılan affa rağmen, cezaevleri nüfusunun 300 bine dayandığı görülüyor, gidişat iç karartıcı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, cezaevlerindeki artışa dikkat çekerek, "Çıkarılan affa rağmen, cezaevleri nüfusunun 300 bine dayandığı görülüyor, gidişat iç karartıcı!" yorumunu yaptı.

Turan yazısında, "Hemen her alanda geriledik, demokrasi, hak ve özgürlüklerde, dünyada son sıralarda yer almaya başladık ama şampiyonluğa doğru hızla ilerlediğimiz bir konu var!Sürekli cezaevi açıyoruz. Son 7 yılda 141 cezaevi daha açtık. Cezaevlerimizin toplam sayısı 355'e yükseldi! Çıkarılan affa rağmen, cezaevleri nüfusunun 300 bine dayandığı görülüyor! Ülkemizdeki tutuklu ve hükümlü sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10.1 daha artarak 291 bin 546'ya ulaştı. Müthiş bir rakam!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Tutuklu ve mahkûmların 72 bini hiç okuma-yazma bilmiyor.Hırsızlıktan yaklaşık 45 bin 500 kişi, cinayetten 10.200 kişi, yaralama suçundan 37 bin 300 kişi, uyuşturucudan 21 bin 100 kişi yatıyor! Cehalet ve ekonomik zorluklar maalesef suç oranını her geçen gün arttırıyor! Gidişat iç karartıcı!" ifadesini kullandı.