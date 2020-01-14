Sözcü yazarı Turan: Bütün gemiler kanala yönelse bile Ulaştırma Bakanı’nın hesabı tutmuyor
14 Ocak 2020 07:36
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Kanal İstanbul projesine yönelik, “Kanal İstanbul'un yapımı bitince, kanaldan yılda 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak” sözlerini yorumladı. Turan, son 15 yılda İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin ortalama sayısına bakıldığında Bakan Turhan’ın hesabının tutmadığını yazdı.
Turan yazısında, “Son 15 yılda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin ortalama sayısı 48 bin 296. Son 5 yılın ortalaması 42 bin 258, son 3 yılın ortalaması 41 bin 731.Bu durumda kanaldan nasıl 50 bin gemi geçebilir? Neresinden bakarsanız bakın Bakan Bey'in hesabı gerçek hayata uymuyor!” ifadesini kullandı.