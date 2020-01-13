Yeğeninin Üsküdar'dan Beşiktaş'a yarım saatte geçtiğini iddia etmişti; Bakan Turhan, boğazdan geçen gemi sayısının azaldığını kabul etti

"Her gün Üsküdar’dan Beşiktaş’a geçen yeğenim ‘Önceden 15 dakikada geçiyorduk şimdi yarım saat deniz trafiği var’ dedi" sözleriyle gündeme gelen ve eleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısının azaldığını kabul etti. Bakan Turhan, "İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır" ifadelerini kullandı. "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak" diyen Turhan, şöyle devam etti:

"Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."

Hesaplara göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alınacak paranın, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu belirten Turhan, "68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız. Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirledik.Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız. Proje ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar" diye konuştu.