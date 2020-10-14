Sözcü yazarı Turan: Bu iktidarı 'mâşeri vicdan' götürecek!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Türkiye 'yokluk paylaşan' bir ülke mi olmalıydı?Bu iktidarı 'mâşeri vicdan' götürecek!" görüşünü savundu.

Turan, "Ünlü bir müzisyen arkadaşımla sohbet ediyordum. Musikişinas olduğu kadar bilge bir kişidir de… Kendisinden bahsedilmesini pek sevmediği için adını yazmıyorum. Yaşadığımız hazin günler için: 'Mâşeri vicdan, bunu kabul etmez!' dedi. 'Mâşeri vicdan' genç kuşağın bilmediği bir ifadedir. Bireylerden bağımsız olarak, toplumun sahip olduğu kolektif bilincin 'ortak bir vicdan' ürettiği tezine dayanır. İnsanın içinde taşıdığı bu 'kolektif vicdan' sosyalleşmenin ve ortak değerlerin bir parçası kabul edilir." ifadesini kullandı.

Turan, "Bilge arkadaşım 'Bugünkü iktidarı ‘maşeri vicdan' götürecek. Gidişat öyle! Toplumsal hükmü veren kudret, bu ortak duygudur' dedi. 'Mâşeri vicdan' yani 'toplumsal vicdan” bireysel vicdandan çok farklıdır ve ondan daha üstün, daha önemlidir." ifadesini kullandı.

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