Sözcü yazarı Turan: Bu gidişle, suçlu-suçsuz, hatalı-hatasız, hepimiz okkanın altına gideceğiz!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, “Durum pek iç açıcı değil! Bu gidişle, suçlu-suçsuz, hatalı-hatasız, hepimiz okkanın altına gideceğiz!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Okkanın altına girmek' haksız yere eziyet görmek, zarara girmek, ceza çekmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Peki, ülkemizde gelişen olaylarda 84 milyon, hepimizin hatası var mı? Belki hatamız yok ama sorumluluğumuz var. Oylarımızı, duygularımızı değil, aklımızın yolunu izleyerek kullanmadıkça hiçbir dertten kurtulamayız 'Her ulus, hak ettiği, lâyık olduğu yönetime kavuşur!' sözü boşuna söylenmemiştir! Peki biz, ülkeyi sorunlar yumağına çeviren böyle bir yönetime lâyık mıyız? Elbette ki, kimimiz lâyık, kimimiz değil… Fakat kurunun yanında yaş da yanıyor!" ifadesini kullandı.