Sözcü yazarı Turan: Biz vatandaş olarak Sağlık Bakanı'na fazla güvenmeyip, kendi önlemlerimizi kendimiz almalıyız

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Biz vatandaş olarak Sağlık Bakanı'na fazla güvenmeyip, kendi önlemlerimizi kendimiz almalıyız" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısında çuvalladı ama Koronavirüs (Covid-19) aşısında çok iddialı. Bakan, önceki gün, Çin ile 50 milyon doz aşı sözleşmesi imzalandığını açıklayarak 'Bu aşıların yan etkisinin az olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayı içinde en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon temin etmiş olacağız. Ocakta 20 milyon, şubat ayında 10 milyon doz aşı gelecek. Bu rakamları daha da arttırma gayreti içerisindeyiz' dedi. 11 Aralık sonrası öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanarak aşılamalara başlanacak." düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Sağlık Bakanı'nın açıklamaları inşallah, daha önceki vaka sayıları gibi uyduruk çıkmaz! Dilimiz yandı bir kere… Yoğurdu üfleyerek yememiz lâzım! Biz vatandaş olarak Sağlık Bakanı'na fazla güvenmeyip, kendi önlemlerimizi kendimiz almalıyız. Bu işin şakası yok!" ifadesini kullandı.