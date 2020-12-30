Sözcü yazarı Turan: Biz hâlâ Çin aşısını bekliyoruz, Sağlık Bakanlığı ne iş yapar Allah aşkına?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye'de aşılamanın başlamadığını hatırlatarak, "Sağlık Bakanlığı ne iş yapar Allah aşkına?" diye sordu.

Turan, "Yarın yılın son günü… Belalı bir yılı geride bırakacağız… Neler çektik, ne facialar yaşadık 2020'de… Katil virüsün saldırıları, öldürücü depremler, çöken ekonomi, içler acısı yoksulluk, işçilerin açlığa mahkûm edilmesi… Say say bitmez! En önemlisi korona salgını… Bu belâyı def etmek için nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanması gerek. Oysa bizim aşımız yok! Birçok ülkede aşılama işlemleri başladı, biz hâlâ Çin aşısını bekliyoruz! Sağlık Bakanlığı ne iş yapar Allah aşkına? Dertlerimiz pek çok… Hepsini yazmaya kalksak bu sütuna sığmaz!" ifadesini kullandı.

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