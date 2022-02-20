Sözcü yazarı Turan: Bir şarkılık ömürleri mi kaldı?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Tarkan’ın “Geççek” şarkısı üzerinden yürütülen tartışmaları köşesine taşıdı.

“Bir şarkılık ömürleri mi kaldı?” başlıklı yazısında, “Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına trollerin fena fena halde kızmasına pek şaşırmadım ve 'Anlaşılan onlar da iktidarın bir şarkılık ömrü kaldığını düşünüyorlar' dedim kendi kendime…Öküzün altında buzağı arayan troller 'Şarkı siyasi mesaj veriyor' diyerekTarkan' ı linç etmeye çalışıyorlar. Neden bu kadar işgillendiklerini anlamak zor değil… İktidarın kendilerine verdiği mamaları kaybetmek korkutuyor onları…" ifadesini kullandı.