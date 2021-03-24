Sözcü yazarı Turan: Bir kararnameyle  İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış, karanlık dönemleri özleyenler için bir umut ışığı, bir mutluluk oldu!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bir kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış, karanlık dönemleri özleyenler için bir umut ışığı, bir mutluluk oldu! Tarikatlar ve cemaatler teşekkür için kuyruğa girdi." değerlendirmesini yaptı.

Turan yazısında, "Artık kadınları kafalarına estiği gibi kullanabilecekler, canlar istediği vakit dövüp eziyet edebilecekler! Kadına şiddet artacak! İstanbul Sözleşmesi, kadınları ve çocukları korumaya, aile içi şiddeti önlemeye yönelik 46 devletin imzaladığı uluslararası bir sözleşmeydi. Bu çağdaş anlaşmaya 2011 yılında Türkiye öncülük yapmıştı. Ne yazık ki, tarikatların, cemaatlerin baskısıyla ve 'Tek imzalı kararname ile' bu sözleşmeden çıkıldı! Dedik ya… Gericilerin gönüllerinde yatan aslan 'Hilâfeti geri getirmek!" görüşünü savundu.