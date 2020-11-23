Sözcü yazarı Turan: Anketler, izler ve işaretler, bu iktidarın ilk seçimde yolcu edileceğini gösteriyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Anketler, izler ve işaretler, bu iktidarın ilk seçimde yolcu edileceğini gösteriyor!" görüşünü savundu.

Turan, "Artık, duya duya bıktığımız 'reform' sözü yeniden gündeme geldi. Nedir bu reform ya da reformlar? Bundan önce yapılan reformların hangisinde hayır gördük ki? Yaşanan olaylar tüm reformların 'aldatmaca' olduğunu gösterdi. Bu nedenle 'reform' söylemleri artık vatandaşın üzerinde bir heyecan yaratmıyor.Adalet eski Bakanı Cemil Çiçek 'Bize önce ‘İnsan ve ahlâk reformu' lâzım!' diyor. Ona 'Haksızsın' diyebilir miyiz?" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Çöküş 16 Nisan 2017'deki Anayasa Referandumu ile başladı. 98 yıllık Parlamenter Sistem kaldırılıp, Başkanlık Sistemi'ne geçildi ve adına 'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi' denildi. Şimdi insanlarımızın önemli bir bölümü 'Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum! Eyvaah, eyvaah!' türküsünü söylüyor. İş işten geçtikten sonra pişmanlık neye yarar? 'Zararın neresinden dönülse kârdır' derler. Anketler, izler ve işaretler, bu iktidarın ilk seçimde yolcu edileceğini gösteriyor!" ifadesini kullandı.