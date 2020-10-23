Sözcü yazarı Turan: AKP'li yetkililere bakarsanız, Türkiye'de basın özgürlüğü Avrupa'dan bile ileride; iktidara çatmadığın sürece her şey serbest!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Gazetecilik mesleği her zaman zordu ama AKP döneminde daha da zorlaştı. AKP'li yetkililere bakarsanız, Türkiye'de basın özgürlüğü Avrupa'dan bile ileride, iktidara çatmadığın sürece her şey serbest!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Muhteremler bunu söylerken sanıyorum, yandaş ve yalaka medyayı düşünüyorlar. Yandaş medyanın muhalefete saldırması, CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne küfür ve hakaret etmesi serbest… Hem de sonuna kadar! Onların anladığı basın özgürlüğü bu! Fakat iktidara dokunmak yok! İktidara çatmadığın sürece her şey serbest! Düzgün ve dürüst medyanın sivri kalemleri eleştirilerini biraz sertleştirir, belgeleriyle yolsuzluk filan açıklarlarsa soluğu hapiste almaları mukadderdir!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Katiller, hırsızlar, soygun ve yolsuzluk yapanlar, çıkarılan yasa ile serbest bırakıldı ama gazeteciler bu yasanın kapsamı dışında bırakıldı. Peki, adalet mi bu? Böyle bir durum, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı ama 'Anayasa-babayasa' takan yok… Nitekim yerel mahkeme Enis Berberoğlu hakkındaki 'hak ihlali” kararını tanımadı ve âdeta “Anayasa Mahkemesi'ni dinlemiyor ve kararımda ısrar ediyorum!' dedi. Ülkemizin adaletine bakar mısınız? Hiçbir demokratik ülkede yüce mahkemeyi dinlememek gibi bir ilkellik olamaz!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın