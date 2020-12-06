Sözcü yazarı Turan: AKP kavgadan ve sertlikten besleniyor, bu öfkeyle reform yapılamaz!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "AKP kavgadan ve sertlikten besleniyor, bu öfkeyle reform yapılamaz!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Adalette, yargıda, ekonomide reform yapacağız' dediler. Doğal olarak umutlandık… Fakat… Son bir hafta yaşanan olaylar, siyasal çalkantılar, iktidarın haşin davranışları umutlarımı yel gibi aldı götürdü! Bu öfkeyle reform yapılamaz! AKP kavgadan ve sertlikten besleniyor!" görüşünü savundu.

Turan, "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerini fırsat bilen iktidar, ülkede müthiş fırtına koparttı, ortalık altüst oldu! Vekil, TV programında söylediği sözleri, hemen birkaç saniye içinde düzeltti ve “Ordumuza öyle demek ister miyim hiç? Ben Tank-Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasından bahsediyorum.” dedi, sözlerini geri aldı, özür diledi ama dinleyen kim? Fırsat bu fırsat… Fırtına dinmedi!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın