Sözcü yazarı Turan: AKP iktidarının vahşeti durdurmak için yaptığı önemli hiçbir şey yok, kadın haklarına kafaları basmıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Türkiye’de kadına şiddetin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekerek, "Devletin görevi bu cinayetleri önlemek! Fakat… AKP iktidarının vahşeti durdurmak için yaptığı önemli hiçbir şey yok! Kadın haklarına kafaları basmıyor!" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Uluslararası araştırmalarda Türkiye 'Cinsiyet eşitliğinde' 153 devlet arasında 130'uncu! Ülkenin birçok erkeği, neredeyse “mağara devri” insanlarının kafasına sahip! Utandırıcı bir sonuç! Bir de bu halimizle Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz… AB'nin böyle bir toplumu arasına alması mümkün mü? İktidar partisi şimdi ülkede 'yeni anayasa' yapmanın peşinde… Oysa yeni bir anayasaya hiç gerek yok! 'Yeni' dedikleri her şey şimdiki anayasada da zaten var! Mevcut anayasaya ve yasalara saygılı olsalar, bunları tam olarak uygulasalar, birçok sorunumuz kendiliğinden çözülür. Toplumumuzun mertliği, terbiyesi, ahlâkı bozuldu! Ülkemizde her şeyden önce 'ahlâk reformu' lâzım! İdama karşı olan ben bile, artık vahşi kadın cinayetlerine 'idam cezası' getirilmesini ister hale geldim! Bu rezilliğe son vermenin başka çaresi yok gibi görünüyor!" düşüncesini dile getirdi.