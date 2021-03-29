Sözcü yazarı Turan: AKP iktidarı 15 Temmuz’dan da hiç ders almamışa benziyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Harp Okulları ve Astsubay Yüksekokulları’na giriş koşulları arasında bulunan “irticai faaliyete karışmamış olma” şartının kaldırılmasına ilişkin olarak, “AKP iktidarı 15 Temmuz’dan da hiç ders almamışa benziyor!” Yorumunu yaptı.

Turan yazısında, “Ülkemizde ne yazık ki, cemaatler ve tarikatlar hâlâ her alanda faaliyet gösteriyor. AKP iktidarının onlara sıcak baktığı, kolaylıklar gösterdiği bilinen bir gerçek. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştiren harp okulları ile astsubay yetiştiren askeri yüksekokullara giriş şartlarında yapılan değişiklik, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde tarikatların daha da etkinleşmesine yol açacak! Yönetmelikten 'İrticai faaliyetlere karışmamış olma şartı' garip bir şekilde kaldırıldı. Artık gericilik faaliyetlerine karışmış olanlar da askeri okullara girebilecek! Bu değişiklik, ileriki yıllarda FETÖ kalkışmasına benzer yeni girişimlerin önünü açma tehlikesi yaratıyor! AKP iktidarı '15 Temmuz FETÖ'cü Darbe Girişimi'nden hiç ders almamışa benziyor!” ifadesini kullandı.