Sözcü yazarı Turan: Acıdan, çile çekmekten zevk alıyor olacaklar ki, bu iktidarı desteklemeye devam ediyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Acıdan, çile çekmekten zevk alıyor olacaklar ki, bu iktidarı desteklemeye devam ediyorlar" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Ülkemizin genel haline bakınca yaşam mücadelesi veren insanlarımızın acıklı halini görüyorum. Her yerde bir perişanlık hâkim! İşçisinden çiftçisine, emeklisinden öğretim üyesine kadar dertli olmayan yok! Dur durak bilmeyen ağır zamlarla artan fiyatlar en yıkıcı darbeyi sabit gelirli ve asgari ücretli yurttaşlarımıza indiriyor! Öyle olduğu halde kamuoyu araştırmaları bir acayip! Acıdan, çile çekmekten zevk alıyor olacaklar ki, (anketlerde sayıları yüzde 30 dolayında görünüyor) hâlâ bu iktidarı desteklemeye devam ediyorlar. Bilim adamlarının incelemesi gereken tıbbi bir durum bu…" ifadesini kullandı.