Sözcü yazarı Turan: ABD akrep gibidir, akrebin dostluğu olmuyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, ABD yaptırımlarına ilişkin olarak, "Demek ki Türkiye, Amerika'nın hasmı, düşmanı imiş!Amerikalıların, Türkiye gibi anlaşmalara ve sözleşmelere sadık bir ülkeye, böyle düşmanlık yasasını uygularken utanmaları gerekir. Kırk yıllık dostu, bir anda düşman ilan ettiler!ABD akrep gibidir. Akrebin dostluğu olmuyor!" görüşünü savundu.

Turan, "Eğer Amerika'nın çıkarlarına boyun eğer, isteklerini kabul edersen onun stratejik ortağı, müttefiki olursun!ABD'nin dostu olmak için onun en ahlâksız tekliflerine bile 'Eyvallah' demen gerekir. Aksi halde başına çuval geçirir, kaza süsü vererek savaş gemine füze atar, silah ambargosu koyar, yaptırım uygular velhasıl her türlü melaneti yapar!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Şimdi bu geçmişi kirli Amerika, bizim Rusya'dan satın aldığımız S-400 Füze Sistemi'ni, bahane ederek Türkiye'ye yaptırımlara başladı.Bilgiç geçinen bazı siyasiler saf saf: 'Bu yaptırımlar hafif, bizi etkilemez!' diyor. Fakat bu daha başlangıç birader… Amerika kurnaz. İlk anda hafiften başlıyor. Eğer onların isteklerini kabul etmezsek, cendereyi biraz daha sıkacaklar… Sonra biraz daha, biraz daha… Bu böyle devam edecek… Ta ki, pes edinceye kadar! Akrep her zaman akrepliğini yapar!" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin 'tek taraflı yaptırımlarının kınandığı' duyurulurken, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Açıklamanın devamında, "Bugün yapılan hamlenin ABD'nin CAATSA yaptırımlarının 231. Maddesini uygulayacağının, Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan ticari hamlelere tolerans gösterilmeyeceğinin" bir sinyali olduğu belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ifade etti.

TIKLAYIN | ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı